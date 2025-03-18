القصف الإسرائيلي دمر81 مسجداً كلياً برفح

دمر القصف الإسرائيلي 81 مسجداً كلياً في مدينة رفح جنوب غزة، من بين مئات المساجد والكنائس التي دمرها القصف خلال الحرب التي استمرت 15 شهراً وتوقفت في هدنة هشة.

وقالت بلدية رفح، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك أمس، إن «81 مسجداً دُمر كلياً في مدينة رفح وباقي المساجد تعرضت لأضرار جسيمة خلال حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي».

وكان رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي أعلن يوم 19 يناير الماضي، أن مدينة رفح أصبحت رسمياً مدينة منكوبة نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من ثمانية أشهر. ودعا إلى إطلاق خطة طوارئ شاملة لإعادة إعمار المدينة وإصلاح البنية التحتية المتضررة.

ومن أصل حوالي 1244 مسجداً في القطاع، سوّت الحرب على غزة 738 مسجداً بالأرض، بما نسبته 79 %، فضلاً عن تضرر 189 مسجداً على نحو جزئي، بالإضافة إلى تدمير 3 كنائس تدميراً كلياً.

واستهدفت إسرائيل أيضاً 32 مقبرة، من إجمالي 60 مقبرة في القطاع، حيث دمرت 14 مقبرة بشكل كامل و18 جزئياً.

كما شهدت الحرب مقتل 255 من العلماء والأئمة والموظفين التابعين لوزارة الأوقاف، واعتقال 26 آخرين.