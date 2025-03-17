العاهل الأردني يشدد على التهدئة وإعادة الإعمار في غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أهمية التهدئة الشاملة في المنطقة، مشددا على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ودعم إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، واستئناف دخول المساعدات.

وحذر العاهل الأردني، خلال لقائه اليوم الاثنين في روما الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ولفت الملك عبدالله الثاني إلى أهمية دور إيطاليا في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع ومساهماتها في الجسر الجوي الإنساني.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي بالعاصمة الإيطالية، شهد كذلك بحث علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.