مقتل الصحافي أنس الشريف وإسرائيل تعلن مسؤوليتها

قتل الجيش الإسرائيلي الصحافي أنس الشريف "28 عاماً" في غارة استهدفت خيمته قرب مستشفى الشفاء بشرق مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل صحفياً في قناة الجزيرة اتهمه بأنه قائد خلية تابعة لـ "حماس" في غارة جوية على غزة يوم الأحد، لكن معنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان قالوا إنه استهدف بسبب تغطيته الميدانية لحرب غزة، وإن ادعاء إسرائيل يفتقر إلى الأدلة.

وقال مسؤولون في غزة وقناة الجزيرة إن أنس الشريف (28 عاماً) كان من بين أربعة صحفيين من قناة الجزيرة ومساعد لهم لقوا حتفهم في غارة على خيمة قرب مستشفى الشفاء بشرق مدينة غزةن وأفاد مسؤول في المستشفى بمقتل شخصين آخرين في الغارة أيضاً.

ووصفت الجزيرة الشريف بأنه " أحد أشجع صحفيي غزة"، وقالت إن الهجوم "محاولة يائسة لإسكات الأصوات استباقاً لاحتلال غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الشريف كان قائداً لخلية في حركة "حماس" "وكان مسؤولاً عن إطلاق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي"، قائلاً إن هناك أدلة على ذلك من معلومات مخابراتية ووثائق عثر عليها في غزة.

وأدانت جماعات صحفية فلسطينية وقناة الجزيرة قتل الصحفيين.

وقالت الجزيرة إن الصحفيين الآخرين الذين قتلوا هم محمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وسبق أن حذرت منظمة معنية بحرية الصحافة وخبيرة في الأمم المتحدة من أن حياة الشريف في خطر بسبب تغطيته الإعلامية من غزة، وقالت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة ايرين خان الشهر الماضي إن مزاعم إسرائيل ضده لا أساس لها من الصحة.

وقالت الجزيرة إن الشريف ترك رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها عند وفاته جاء فيها "...لم أتوان يوماً عن نقل الحقيقة كما هي بلا تزوير أو تحريف، عسى أن يكون الله شاهداً على من سكتوا ومن قبلوا بقتلنا".

وفي أكتوبر، صنف الجيش الإسرائيلي الشريف ضمن ستة صحفيين من غزة زعم أنهم أعضاء في حركتي "حماس" و"الجهاد"، قائلا إن لديه أدلة على ذلك من وثائق قال إنها تظهر قوائم بأسماء أشخاص أكملوا دورات تدريبية ويتلقون رواتب.

وقالت الشبكة في بيان آنذاك "ترفض الجزيرة رفضاً قاطعاً تصوير قوات الاحتلال الإسرائيلي لصحفيينا على أنهم إرهابيون وتدين استخدامها أدلة ملفقة".

وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم ادعاءاتها ضده. وكانت اللجنة قد دعت المجتمع الدولي في يوليو إلى حماية الشريف.

وقالت سارة القضاة المديرة الإقليمية للجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "نمط إسرائيل في وصف الصحفيين بالمسلحين دون تقديم أدلة موثوقة يثير تساؤلات جدية حول نيتها واحترامها لحرية الصحافة".

ونشر الشريف عبر منصة إكس قبل دقائق من وفاته أن إسرائيل تقصف مدينة غزة بشكل مكثف لأكثر من ساعتين، وذلك عبر حسابه على المنصة الذي يتابعه أكثر من 500 ألف شخص.

وقالت "حماس" إن عملية القتل قد تكون مؤشرا على بدء هجوم إسرائيلي. وأضافت في بيان "اغتيال الصحفيين وترهيب من تبقى منهم يمهد لجريمة كبرى يخطط الاحتلال لارتكابها في مدينة غزة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه سيطلق هجوما جديدا للسيطرة على غزة، حيث تتفاقم أزمة الجوع بعد ما يقرب من عامين من الحرب.

وقالت الجزيرة "أنس الشريف وزملاؤه كانوا من آخر الأصوات الباقية في غزة الذين ينقلون للعالم الواقع المأساوي".

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره حماس إن 237 صحفيا قتلوا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن 186 صحفيا على الأقل قُتلوا في الحرب على غزة.