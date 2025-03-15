طائرة مسيرة لتصوير مائدة إفطار تتسبب في مقتل 9 فلسطينيين في شمال قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني ووزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت مقتل تسعة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان "نقل 9 شهداء إثر قصف إسرائيلي لمركبة في بيت لاهيا".

أكدت وزارة الصحة في بيان وصول القتلى التسعة وعدد من المصابين حالات بعضهم خطيرة إلى المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة "نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع".

وأضاف الدفاع المدني أن "مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ مركبة تقل عددا من العاملين في مؤسسة خيرية بوجود عدد من الصحافيين، ثم قصفت المسيرة مجموعة من المواطنين تجمعوا في محيط السيارة".

وقال مدير عام الإعلام الحكومي التابع لحركة حماس لفرانس برس إن "الشهداء المصورين الصحافيين كانوا يستخدمون طائرة مسيرة لتصوير مائدة طعام رمضانية في بيت لاهيا عندما استهدفهم الاحتلال بشكل مباشر في غارتين جويتين رغم أن عملهم واضح".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه في وقت سابق من السبت "تم تحديد هوية إرهابيين كانا يشغلان طائرة مسيرة شكلت تهديدا لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة بيت لاهيا".

ووصف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم مقتل الفلسطينيين التسعة بـ"انتهاك إسرائيلي فاضح" لاتفاق وقف النار.

وقال قاسم في بيان إن "الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة عبر استهدافه لمجموعة من الإعلاميين والعاملين في المجال الإنساني، في انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار".