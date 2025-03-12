السيسي: لا لتهجير الفلسطينيين ومصر ثابتة في دعم قضيتهم العادلة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق العدل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة التي أقيمت تحت عنوان "شعب أصيل" بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة وأسر الشهداء.

وقال السيسي إن مصر لن تقبل بفرض واقع جديد على حساب الحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بأي شكل من أشكال التهجير القسري.

وأضاف أن وعي الشعب المصري والتفافه حول قضاياه القومية هو ما يعزز هذا الموقف، ويجعل من مصر لاعبًا أساسيًا في مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الرئيس المصري على أن معركة الفلسطينيين ليست فقط صراعًا على الأرض، بل معركة بقاء ومصير، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمة لهم وستواصل جهودها لحماية حقوقهم المشروعة.