واشنطن تعلن فشل المحادثات مع حماس وتطلب موعداً لصفقة الأسرى

أعلنت واشنطن أن محادثاتها المباشرة مع حركة حماس فشلت، مصرة على نزع أسلحتها ومغادرة غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لدى وصوله إلى الرياض، أمس، إن المحادثات المباشرة التي أجراها المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بوهلر مع ممثلي حماس كانت حالة استثنائية، وكانت هناك فرصة للتحدث مباشرة مع من لديه السيطرة على الأسرى، لكن المحادثات لم تنجح.

وقال ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، إن من الضروري تحديد موعد نهائي لصفقة الأسرى ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأكد ضرورة أن تتخلى حماس عن أسلحتها، وألا تعيد تسليح نفسها، وأن تترك الأسلحة وتغادر غزة، معرباً عن اعتقاده أنه ليس للحركة بديل سوى المغادرة.

وقال مصدر فلسطيني مطلع على مفاوضات حماس وواشنطن إن التقارير التي أفادت أن الحركة وافقت على نزع سلاحها مقابل هدنة طويلة الأمد غير صحيحة.

وأكدت حماس، أمس، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وجددت استعدادها للشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

واعتبرت أن الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاق، ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، ما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة. وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المراحل اللاحقة، ولا تزال هناك خلافات كبيرة حول شروط المرحلة الثانية المحتملة.

ووصل أمس وفد إسرائيلي إلى الدوحة للمشاركة في محادثات غير مباشرة مع حماس، للاتفاق على الخطوط العريضة التي وضعها ويتكوف، المتوقع أن ينضم إلى المحادثات اليوم أو غداً.