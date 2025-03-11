القوات الإسرائيلية أصابت جندياً لبنانياً وخطفته

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أمس، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار الأحد على جندي لبناني وخطفه.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه بتاريخ 9 مارس الجاري، وبعدما فُقد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش، ونتيجة المتابعة والتحقق، تبين أن عناصر من القوات الإسرائيلية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في أطراف بلدة كفرشوبا عند الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف البيان هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من الجانب الإسرائيلي على المواطنين اللبنانيين، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين بتاريخ 9 مارس الجاري في بلدة كفركلا - مرجعيون ما أدى إلى مقتله، بالتزامن مع استمرار انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان وأمنه.

يذكر أنه كان تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية.

كمين إسرائيلي

وتنقل وكالة «شينخوا» الصينية عن مصدر أمني لبناني أن أحد العسكريين ويدعى زياد شبلي، تعرض لرشقات نارية من كمين إسرائيلي وسط مزرعة بسطرة اللبنانية غربي بلدة كفرشوبا جنوب لبنان.

ووقع الهجوم خلال توجه الجندي اللبناني على دراجته النارية من بلدة حلتا إلى بلدة كفرشوبا المجاورة في القطاع الشرقي من المنطقة الحدودية، وفق المصدر، مشيراً إلى أنه «أصيب بعدة رصاصات أوقعته أرضاً».

وتابع «أنه في أعقاب ذلك عملت عناصر إسرائيلية على اعتقاله ونقله إلى إسرائيل».

وغالباً ما يحلق الطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي بشكل مكثف وعلى علو منخفض في أجواء جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية وفرنسية.