"الدولية للصليب الأحمر": تعليق المساعدات في غزة يهدد بحالة طوارئ إنسانية حادة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن تعليق المساعدات في غزة، بما في ذلك توقف الكهرباء عن منشأة تحلية المياه الوحيدة، يهدد بدفع القطاع نحو حالة طوارئ إنسانية حادة.

وأكدت اللجنة في بيان لها مساء اليوم “الإثنين” في جنيف على الحاجة إلى مساعدات متنوعة بما في ذلك مواد البناء للملاجئ والإمدادات الطبية والخدمات الأساسية الأخرى، لمعالجة الأزمة الإنسانية المعقدة.

وذكرت أنه بموجب القانون الدولي الإنساني يتعين على إسرائيل ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما يجب السماح بمرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وتسهيل ذلك.

وأكدت اللجنة التزامها بتقديم المساعدات المنقذة للحياة، وجددت نداءها العاجل لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، واستمرار وقف إطلاق النار.