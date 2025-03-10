إسرائيل تحرم غزة الكهرباء وتبلور خطة التهجير

زادت إسرائيل من عسكرة المجاعة في قطاع غزة، حسب وصف خبراء دوليين مستقلين، بقطع الكهرباء عن القطاع بعد أسبوع من منع المساعدات الإنسانية، على أن تكون المرحلة التالية قطع المياه.

واعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة بدأت «تتبلور» لبدء تنفيذها.

وأشار إلى أن التحضيرات جارية لإنشاء سلطة هجرة واسعة للإشراف على العملية.

وقال آدم بولر، المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، أمس، إن الاجتماعات الأمريكية مع «حماس» كانت مفيدة، كاشفاً عن اقتراحات مثيرة من «حماس».

وأشار لاحتمال التوصل قريباً لهدنة طويلة يتم خلالها تبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال إن «حماس» عرضت صفقة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى من الجانبين، ووقف إطلاق النار لمدة بين خمس إلى عشر سنوات، ونزع سلاحها، وتساعد في ضمان عدم وجود أنفاق، وعدم وجود المزيد من النشاط العسكري.

ولم يستبعد بولر عقد اجتماعات إضافية مع «حماس»، مضيفاً أن شيئاً ما قد يحدث خلال أسابيع.