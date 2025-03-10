إسرائيل تقطع شريان الكهرباء عن غزة وتبدأ التهجير

بعد قطع الإمدادات الغذائية، قررت إسرائيل إطفاء غزة، من خلال وقف إمدادات الكهرباء، وبذلك تعلم أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير القطاع قد بدأت.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن خطة ترامب لتهجير أهل غزة بدأت «تتبلور». وقال في الكنيست الإسرائيلي «هذه الخطة تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة (الأمريكية)... تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة أو معنا، وتعزيز التعاون». وأشار إلى أن التحضيرات جارية لإنشاء سلطة هجرة واسعة للإشراف على العملية.

وأشار سموتريتش الذي يدعم بقوة استئناف الحرب، أن خطة ترامب قد تغير المنطقة بأكملها. وقال «هذه الخطة ستكون قادرة على إحداث تغيير تاريخي في الشرق الأوسط وفي دولة إسرائيل». لكنه أقر بوجود صعوبات جمة، متوقعاً أن يستغرق تنفيذ الخطة «وقتاً طويلاً جداً».

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس، أنه أعطى تعليماته لوقف إمداد غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرار إسرائيل بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر. وقال كوهين في مقطع مصور «وقعت للتو أمراً بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء فوراً».

وأضاف كوهين «سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لاستعادة الأسرى وضمان عدم وجود حماس في غزة في اليوم التالي» للحرب.

كارثة إنسانية

ويواجه نحو 4ر2 مليون فلسطيني أوضاعاً كارثية وسط نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، فيما يعاني 5ر1 مليون نازح من البرد والجوع في ظروف معيشية قاسية بسبب عدم توفر أدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وحذرت منظمات الإغاثة والأمم المتحدة من أن استمرار منع دخول المساعدات سيؤدي إلى تفاقم الجوع وانتشار الأمراض، ما قد يدفع غزة إلى حافة الكارثة الإنسانية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ونفذت إسرائيل أمس، غارة على شمال القطاع، قبل مفاوضات غير مباشرة جديدة مرتقبة في الدوحة لبحث سبل إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وبعد عقد عدة اجتماعات في القاهرة أبرزها مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، توجه وفد من حماس برئاسة القائم بأعمال رئيس الحركة محمد درويش إلى الدوحة، على ما أفاد قيادي في الحركة «فرانس برس».

وأعلنت إسرائيل أنها سترسل الاثنين (اليوم) وفداً إلى الدوحة لمحاولة تجاوز الخلافات حول المرحلة التالية التي يفترض أن تؤدي إلى وضع حد نهائي للحرب.

اجتماع مفيد

وفي واشنطن، قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأسرى آدم بولر إن الاجتماعات الأمريكية مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة كانت مفيدة جداً، ولم يستبعد بولر عقد لقاءات إضافية مع حماس، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وقال بولر في مقابلة مع (سي. إن. إن) إنه يعتقد أن شيئاً ما قد يتم التوصل إليه بشأن غزة في غضون أسابيع، دون أن يذكر تفاصيل.