غزة.. طبول الحرب تُقرع والمخاوف تتزايد من عودة المجاعة

حالة من القلق والترقب تسيطر على أهالي قطاع غزة، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد مهلة الـ10 أيام، وتهديدات أمريكية إسرائيلية بجحيم الحرب، وسط مخاوف من عودة المجاعة في ظل استمرار إغلاق معابر غزة، ومنع إدخال المساعدات الإغاثية للسكان.

وطغى قرع طبول الحرب على طبلة المسحراتي الذي ظهر على استحياء في شوارع غزة، وفقط بصيص من الأمل، يمكن أن يربط على قلوب الغزيين، وسط أمنيات بحل أزمة مفاوضات المرحلة الثانية وتمديد التهدئة الحالية، وصولاً إلى إنهاء الحرب بشكل كامل، وحتى يتسنى ذلك سيبقى المشهد على حاله من القلق والتوجس من عودة ثنائية الحرب والمجاعة.

ويعيش نازحو غزة الذين عادوا إلى منازلهم ظروفاً صعبة، ألقت بظلال قاتمة على وقع تهديدات إسرائيلية وأمريكية أخذت تتصاعد، ما أثار الهلع في نفوسهم من عودة مشاهد الحرب التي لم تفارق مخيلتهم بعد، ولعل الخطوة الأخطر من وجهة نظرهم، تمثلت في إغلاق المعابر، ووقف دخول المساعدات.

ووفق أحمد عوض الله، فالتهديدات التي يسمعها تؤشر بوضوح على أن إسرائيل عازمة على العودة إلى الحرب، حتى لو استعادت كافة الرهائن، مرجحاً أن تكون الأوضاع في غزة أسوأ من الـ15 شهراً التي دارت خلالها الحرب، مضيفاً: «كل هذه الضغوط تهدف إلى دفعنا إلى الرحيل عن غزة، لكننا لن نستجيب لهذه التهديدات، وباقون في أرضنا.

. خلال الحرب عانينا من مجاعة قاسية، ومع تسارع وتيرة التهديدات بعودة الحرب، طلبت من زوجتي ترشيد استهلاك المعلبات والمواد التموينية المتبقية لدينا، مشيراً إلى اختفاء غالبية السلع الأساسية من أسواق قطاع غزة رغم غلاء أسعارها، ما يؤشر على حرص السكان على عدم الوقوع في شرك المجاعة مرة أخرى.

وبدأ تسخين الأوضاع في غزة يظهر جلياً من خلال تكثيف تحليق الطائرات الحربية، وشن بعض الغارات المتقطعة، التي استهدفت بعض التجمعات وأوقعت ضحايا، في خطوة يرى فيها أهالي القطاع تمهيداً لما هو أشد وأخطر.

مخاوف

«يبدو أن إسرائيل تخطط بالفعل للعودة إلى الحرب، وعلى الوسطاء إرغامها على الالتزام بالتفاهمات المبرمة في اتفاق وقف إطلاق النار، ونخشى أن نضطر للنزوح مرة أخرى، سئمنا الحرب وحياة الخيام، ولا نرغب في مغادرة منازلنا ولو كانت ركاماً»..

هكذا عبر عبد الظاهر مقداد من غزة عن مخاوفه، مبيناً أن سكان قطاع غزة دخلوا مرحلة حرق الأعصاب، بعدما أرعبتهم التهديدات المتكررة والمتوالية بشأن عودة جحيم الحرب.

وأضاف لـ«البيان»: «الأوضاع متوترة في قطاع غزة، وهناك مخاوف كبيرة من مجاعة جديدة في ظل تنصل إسرائيل من اتفاق الهدنة، وعدم التوافق على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الكل يشعر بالقلق ويتابع الأخبار بشيء من الخوف والريبة، ونخشى عودة المجازر والنزوح».

ورغم أن بيته ظل قائماً ولم يتضرر خلال الحرب، إلا أن مقداد لم يعد إليه، مفضلاً الانتظار إلى ما بعد المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، ولأنه يخشى نقض الاتفاق وربما قصف منزله فوق رؤوس أفراد عائلته، وفق قوله.

واستناداً إلى النخب السياسية والكثير من المراقبين، فقد وضعت إسرائيل شروطاً تعجيزية، ولا يمكن القبول بها لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية، وتبدي رغبة جامحة في نسف اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف الحرب، للحفاظ على الائتلاف الحاكم في إسرائيل ومنع انهياره، وعليه ففرص العودة إلى القتال آخذة في الارتفاع.