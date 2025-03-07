إسرائيل تخرق «الهدنة» وتقصف غزة

قصفت القوات الإسرائيلية، أمس، تجمعاً للفلسطينيين شرق حي الشجاعية، في غزة، وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية أن الاستهداف الإسرائيلي تركز على أحد طرقات حي الشجاعية، وتسبب بمقتل 3 فلسطينيين على الأقل، إضافة إلى عدد من الجرحى، وترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من بيت حانون وخان يونس ومخيم البريج.

وفي رفح أطلقت طائرات وآليات عسكرية النار صوب منازل غرب المدينة، دون وقوع إصابات. من جانب آخر، اندلع حريق في شقة سكنية بالقرب من دوار السقا غرب مدينة رفح، إثر إطلاق آليات إسرائيلية قذيفة مدفعية، دون أن تسجل إصابات.

كما أصيب فلسطيني برصاص مسيّرة إسرائيلية غرب رفح. في السياق، أميط اللثام عن عرض أمريكي على «حماس»، محتواه إفراج الحركة عن 10 رهائن، مقابل تمديد هدنة قطاع غزة 60 يوماً.