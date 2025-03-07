قتيل في غزة واعتقالات بالضفة

قتل فلسطيني وأصيب آخرون، أمس، في قصف الطيران الإسرائيلي تجمعاً شرق حي الشجاعية شرق قطاع غزة. وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن طائرات مسيرة كواد كابتر وآليات أطلقت النار صوب منازل الأهالي بالقرب من مدرسة القادسية غرب رفح. وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 6 قتلى جرى انتشالهم وسبع إصابات خلال 24 ساعة الماضية.

كما شنت القوات الإسرائيلية، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله، وسلفيت، والقدس. وتواصل إسرائيل تنفيذ عملياتها العسكرية على محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج، والذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المدنيين، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية.

في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، أمس، إصابة ضابط بهندسة المتفجرات أثناء تفكيك أجسام من مخلفات الجيش الإسرائيلي في محافظة شمال غزة. وقالت الوزارة في بيان: «أصيب ضابط بهندسة المتفجرات في محافظة شمال غزة بجروح متوسطة، أثناء القيام بواجبه في تفكيك أجسام من مخلفات الحرب، وذلك عقب تلقي قسم هندسة المتفجرات اتصالاً يفيد بإصابة ثلاثة فتية جراء انفجار جسم مشبوه شرق مخيم جباليا».