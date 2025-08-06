إسرائيل تبعد مفتي القدس والأراضي الفلسطينية 6 أشهر عن المسجد الأقصى

أصدرت الشرطة الإسرائيلية اليوم "الأربعاء" قرارا يقضي بإبعاد مفتي القدس والأراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين لمدة ستة أشهر عن المسجد الأقصى، على خلفية "خطبة" وفق ما أفاد محاميه.

وقال المحامي خلدون نجم "أرسلوا لنا "قائد منطقة القدس" اليوم قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، حتى يناير المقبل".

وأوضح نجم أن قرار الإبعاد جاء "على خلفية الخطبة "خطبة الجمعة" التي لم يكن فيها أي شيء".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن الخطبة التي ألقاها مفتي القدس في 25 يوليو المنصرم تضمنت "استنكارا لسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

حينها، احتجزت الشرطة المفتي لبعض الوقت وفقا لمحاميه، وبعد يومين أصدرت قرارا بإبعاده لثمانية أيام عن المسجد الأقصى.

وجاء في قرار الشرطة، أن الإبعاد يهدف إلى "منع تهديد خطير للأمن"، بدون تقديم مزيد من التوضيح. وأكد نجم أن الشرطة "لم تحقق مع الشيخ ولم تجر له جلسة استماع" وفق ما هو متعارف عليه.

ويواجه قطاع غزة حيث الحرب متواصلة منذ السابع من اكتوبر 2023، انتشارا للجوع فيما بلغ سوء التغذية مستويات حادة في ظل دخول بطيء للمساعدات الإنسانية.

وكانت وكالات الإغاثة الدولية استأنفت مؤخرا توزيع المساعدات بعد أن أعلنت إسرائيل "هدنة تكتيكية" يومية تقتصر على مناطق محددة، لكنّ المنظمات الدولية تؤكد أنها ليست سوى نقطة في محيط الاحتياجات الإنسانية.

