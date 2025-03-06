واشنطن تجري مفاوضات سرية مباشرة مع حماس

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنها أجرت اتصالات مباشرة مع حماس ظلت طي الكتمان، موضحة أنه تم «التشاور» مع إسرائيل في هذا الشأن.

ورداً على سؤال عن هذه الاتصالات التي كشف أمرها أولاً موقع «أكسيوس» الأمريكي، قالت المتحدثة كارولاين ليفيت إن الموفد الخاص لقضية الرهائن آدم بوهلر «يجري هذه المفاوضات ولديه سلطة التحدث مع أي طرف كان»، لافتة إلى أنه «تم التشاور مع إسرائيل في هذا الموضوع».

كما أكدت حركة حماس إجراء المفاوضات.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت لموقع «أكسيوس» أن إدارة ترامب تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس حول إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في غزة وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

وحسب الموقع تعد هذه المحادثات، غير مسبوقة، حيث لم يسبق للولايات المتحدة أن أجرت اتصالات مباشرة مع حماس، التي صنفتها كمنظمة إرهابية عام 1997.

وجرت الاجتماعات بين بوهلر ومسؤولين من حماس في الدوحة خلال الأسابيع الماضية. ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل، أمس، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها قمة القاهرة أول من أمس.

وقال البيت الأبيض إن «خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها الدول العربية لا تعالج حقيقة أن القطاع غير صالح للسكن في الوقت الحالي».

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متمسك بمقترحه لإعادة بناء غزة خالية من حركة حماس.

أما إسرائيل فاعتبرت أن مخرجات القمة لم تعالج الواقع بعد 7 أكتوبر 2023 وتبقى مرتبطة برؤى قديمة.