رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد يستشهد بالمزامير

أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد الجنرال أيال زامير، بالمسؤولية الثقيلة على عاتقه وأن ولايته تختلف عن سابقاتها بسبب هجوم 7 أكتوبر، مستشهداً بـ«سفر المزامير» للإشارة إلى استمرار الحرب.

وأدى قائد لواء الدبابات السابق اليمين الدستورية كرئيس جديد لأركان الجيش. وخلال حفل توليه منصبه، قال زامير إنه يتسلم مهامه «في لحظة اختبار تاريخي». وأضاف: «في صباح 7 أكتوبر، فشل جيش الدفاع في مهمته».

وأشار زامير إلى أن الجيش الإسرائيلي «حقق إنجازات ملموسة في معارك غزة ولبنان.. وقام بهجمات في اليمن وإيران».

وقال: «المهمة الملقاة على عاتقي لم تكتمل بعد، وهي قيادة جيش الدفاع نحو النصر. كما ورد في سفر المزامير: سأطارد أعدائي وأدركهم، ولن أتراجع حتى فنائهم».

وأضاف أن «مهمة إسرائيل ضد حركة حماس لم تنتهِ بعد»، موضحاً «هذه ليست عملية تسليم وتسلم عادية هذه لحظة تاريخية... حماس تكبدت ضربة قاسية، لكنها لم تُهزم بعد».

وكتب زامير في وثيقة سياسات قدمها عام 2022 لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن على إسرائيل تبني نهج أكثر صرامة من أجل منع إيران من تطوير الأسلحة النووية. وفي إطار سعيه إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بدعم من الولايات المتحدة ضد ما سماه «محور إيران»، دعا زامير إلى «عمل هجومي» من أجل ضمان النجاح.