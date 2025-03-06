جنوب أفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً في غزة

اتهمت جنوب أفريقيا أمس، إسرائيل باستخدام التجويع سلاح حرب في غزة عبر منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث لا يكفي مخزون الغذاء فيه لما يزيد على أسبوعين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجنوب أفريقية في بيان أنه «عبر منع دخول الغذاء إلى غزة، تواصل إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب كجزء من الحملة المستمرة التي قضت محكمة العدل الدولية بأنها إبادة جماعية محتملة ضد الشعب الفلسطيني».

وأضافت أن «سكان غزة يواجهون معاناة تفوق الوصف ويحتاجون بشكل عاجل إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية»، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل».

وأعلن «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، أن لديه ما يكفي من إمدادات الغذاء في غزة لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين.

وطالب وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك أمس، إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الدولية بهدف إيصال المساعدة الإنسانية إلى سكان غزة «في شكل كامل وسريع وآمن ومن دون معوقات»، مؤكدين أن «تسليم المساعدة الإنسانية لا يمكن أن يكون مشروطاً بوقف لإطلاق النار ولا يمكن استغلاله لأغراض سياسية». وأكد الوزراء الأوروبيون أن «الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي».