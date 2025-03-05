السعودية تعلن دعمها الكامل لقرارات "قمة فلسطين" التي عقدت في مصر

أعلنت المملكة العربية السعودية دعمها الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت في مصر والتي تهدف إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن " المجلس أكد الدعم الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت في مصر والتي تهدف إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وإنهاء التداعيات الكارثية الناتجة عن الحرب"، مشدداً "المجلس على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت أمس الثلاثاء في القاهرة اعتمد المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، ذكر أبو الغيط أن البيان الختامي للقمة دعا مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام في غزة والضفة الغربية.

وأدان مجلس الوزراء السعودي" قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، داعيًا "المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات."

من ناحية اخرى ، أوضح وزير الإعلام السعودي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة" أن مجلس الوزراء نوّه بما تضمنه البيان المشترك بين المملكة ولبنان بشأن أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة وبسط الدولة اللبنانية سيادتها وحصر السلاح بيدها والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية".