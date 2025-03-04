قمة فلسطين تعلن اليوم الرد على خطة ترامب

خطة مصرية تقترح «بعثة مساعدة على الحكم» لإدارة القطاع

تنعقد في القاهرة اليوم الثلاثاء القمة العربية الطارئة لبحث تطورات فلسطين، للوصول لموقف عربي موحد يرفض تهجير سكان قطاع غزة، كما يقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإقرار خطط إعادة إعمار غزة، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار. وبلورت مصر خطة لإعادة الإعمار دون التهجير، وتعتزم عرضها على القمة.

وتطرح الخطة بديلاً لحكم حركة حماس في غزة عبر هيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية. وبموجب الخطة، ستحل «بعثة مساعدة على الحكم» محل حكومة حماس لفترة مؤقتة.

وترفض الخطة فكرة ترامب بتهجير الفلسطينيين، لكنها لا تعالج قضايا فاتورة الإعمار.

وهددت إسرائيل، أمس، بالعودة للقتال. وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حماس بعواقب لا يمكن أن تتصورها إذا لم تُفرج عن المحتجزين.

وقال أمام الكنيست إن إسرائيل تستعد بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمراحل المقبلة من الحرب ورؤيته للتهجير.

واضطر حرس الكنيست إلى طرد عدد من النواب لإعادة الهدوء إلى الجلسة التي كشفت عن اتفاق بين نتانياهو وترامب على استئناف الحرب.

وفي وقت سابق أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن وقف دخول المساعدات لغزة هو خطوة أولى. وقال في اجتماع لحزبه إن الخطوة التالية قطع الكهرباء والمياه، وفتح أبواب الجحيم على غزة في هجوم قوي وقاتل وسريع، ما سيؤدي إلى تهجير السكان.