برلين تحض إسرائيل على التوقف "فورا" عن منع إدخال المساعدات إلى غزة

حضّت ألمانيا الاثنين إسرائيل على التوقف "فوراً" عن منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد وصول المحادثات بشأن تمديد الهدنة إلى الطريق المسدود.

وقال الناطق باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في مؤتمر صحافي "يتعيّن في كل الأوقات ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عراقيل"، مضيفا أن "السماح بإيصال المساعدات الإنسانية ومنعها ليس وسيلة ضغط مشروعة أثناء المفاوضات".

وقال فيشر إن ألمانيا، وهي حليف قوي لإسرائيل، دعت أيضا حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالت تحتجزهم.

وأضاف "يجب على حماس أن تضع حدا الآن للمعاناة والإذلال اللذين يتعرّض لهما الرهائن المتبقون وعائلاتهم"