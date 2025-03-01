العاهل الأردني يؤكد ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بحثا فيه سبل الارتقاء بعلاقات الصداقة بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبدالله الثاني أعاد خلال الاتصال التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مشددا على أهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل.