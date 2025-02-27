توافق على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة

توافقت حركة حماس وإسرائيل، أمس، على آلية جديدة تضمن تبادلاً متزامناً ودون مراسم وحضور جماهيري للأسرى والجثامين. وكانت إسرائيل تراجعت السبت، عن إطلاق الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، اعتراضاً على مراسم إطلاق أسراها. ومن المفترض أن تكون حماس سلمت جثامين أربعة أسرى الليلة الماضية مقابل إفراج إسرائيل عن 602 أسير فلسطيني.

وتشرف مصر على التبادل لضمان التنفيذ. وكشف مسؤولون مصريون، أمس، عن أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين حماس وإسرائيل لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي الوقت نفسه، سوف تستضيف القاهرة جولة مفاوضات الأسبوع المقبل لبحث المرحلة الثانية، وتمديد المرحلة الأولى، فضلاً عن مناقشة ضمانات تنفيذ الاتفاق.

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن إسرائيل سترسل وفداً إلى مصر أو قطر، وإذا تقدمت بشكل جيد، فقد أذهب إلى هناك يوم الأحد لإبرام اتفاق، ووضع المرحلة الثانية على المسار الصحيح. وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تدرس تمديد الهدنة التي استمرت 42 يوماً، بينما تؤجل الاتفاق على مستقبل قطاع غزة.