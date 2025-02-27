البرلمان العربي يجدّد رفضه تهجير الفلسطينيين

أكد معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي الرفض العربي التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وذلك في الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان العربي تحت شعار «إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة»، في القاهرة.

وشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية معالي اليماحي رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، وكلاً من ناعمة عبدالله الشرهان نائبة رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وفي كلمته في جلسة فلسطين، أكد اليماحي أن تخصيص جلسة لنصرة الشعب الفلسطيني، يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا القومية وواجبنا الأخلاقي تجاه قضيتنا الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية، وتأكيداً للرفض العربي التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو التعدي على حقوقه الثابتة والمشروعة.

وقالت الشرهان إن هذه الجلسة تأتي في مرحلة دقيقة تستدعي تضافر الجهود العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة. وأكدت التزام الإمارات الراسخ دعم السلام والاستقرار في المنطقة، وموقفها التاريخي الثابت في صون حقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت على ضرورة إيجاد أفق سياسي يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. وفي كلمته، أكد محمد الظهوري أن الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها المدنيون في غزة تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً، وهو ما شددت عليه الإمارات في جميع المحافل، منوهاً بأهمية دعوة الإمارات لتضافر الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وقال الظهوري إن التحركات الإماراتية الداعمة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات تهجيره، تجسدان موقفها الثابت والمتسق مع الموقف العربي.