اتفاق للإفراج عن معتقلين فلسطينيين مقابل جثث أسرى إسرائيليين

قال مصدر مصري مطلع اليوم الأربعاء إن الوسطاء توصلوا إلى اتفاق للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين كان مقررا الإفراج عنهم يوم السبت، بالتزامن مع تسليم رفات أربعة رهائن إسرائيليين.

وذكر المصدر أن التسليم سيتم تحت إشراف مصر، لكنه لم يحدد موعدا له.

وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين أنها ستسلم غدا الخميس جثة الرهينة الإسرائيلي أوهاد يهلومي.

وأوهاد واحد من أربعة جثامين من المقرر أن تسلمها "حماس" ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ويقترب الاتفاق، الذي من المفترض أن يتألف من ثلاث مراحل ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير الآن من نهاية مرحلته الأولى.

ولا يزال الاتفاق صامدا إلى حد كبير على الرغم من تبادل الاتهامات بين الجانبين بارتكاب انتهاكات.