ويتكوف يؤكد استعداد حماس لتسليم سلاحها.. والحركة تنفي

وتابع ويتكوف: الخطة هي إنهاء الحرب، ويجب تغيير مسار التفاوض إلى مبدأ الكل أو لا شيء.. هدفنا هو استعادة المحتجزين في صفقة واحدة وإنهاء الحرب وليس إبرام صفقات جزئية.. لا يمكن الحديث عن نصر ما لم يتم تحرير جميع الرهائن.
من جانب آخر، أشار ويتكوف إلى أن هناك جهداً مشتركاً من إسرائيل والولايات المتحدة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى غزة.
وصفق عدد من المتظاهرين لدى وصوله وناشده مئات الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة تل أبيب تقديم المساعدة، قبل أن يجري اجتماعاً مغلقاً مع عائلات الرهائن.
وفي تسجيلات فيديو نشرت على الإنترنت، بدا ويتكوف لدى وصوله للقاء منتدى عائلات الرهائن، بينما كانت العائلات تهتف: أعدهم إلى ديارهم، ونحتاج إلى مساعدتك.
وقال ويتكوف: إن الولايات المتحدة ستعيد أحباءهم وتضمن محاسبة حركة حماس، مضيفاً: سنعيد أبناءكم ونحاسب حماس على أي عمل سيئ قاموا به.. وسنتخذ الإجراء الصحيح لسكان غزة.. نعلم من منهم على قيد الحياة، وسيتم إلقاء اللائمة على طرف إذا لم يخرجوا أحياء.. إن الولايات المتحدة تؤيد هذا البيان.
وزاد المبعوث الأمريكي، الآمال في انتهاء الحرب قريباً، قائلاً: لدينا خطة لإنهاء الحرب واستعادة الجميع.
بلا هوادة
وقال زامير في بيان عسكري: بتقديري إننا سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا.. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة.
وجاء في البيان أن زامير قام بزيارة ميدانية وبتقييم للوضع في القطاع برفقة عدد من كبار ضباط الجيش.
وأضاف: الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا.. الانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات.