ويتكوف يؤكد استعداد حماس لتسليم سلاحها.. والحركة تنفي

فجّر سلاح حماس سجالاً بينها وبين الولايات المتحدة، ففيما قال مبعوثها إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن حماس مستعدة للتخلي عن سلاحها، نفت الحركة الأمر وربطته باستعادة كامل الحقوق الوطنية، فيما تعهد ويتكوف بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة.

وقال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن حركة حماس منفتحة على التخلي عن سلاحها، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ملتزم بإنهاء الحرب، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وتابع ويتكوف: الخطة هي إنهاء الحرب، ويجب تغيير مسار التفاوض إلى مبدأ الكل أو لا شيء.. هدفنا هو استعادة المحتجزين في صفقة واحدة وإنهاء الحرب وليس إبرام صفقات جزئية.. لا يمكن الحديث عن نصر ما لم يتم تحرير جميع الرهائن.

من جانب آخر، أشار ويتكوف إلى أن هناك جهداً مشتركاً من إسرائيل والولايات المتحدة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى غزة.

كما التقى ويتكوف، أمس، عائلات الرهائن في غزة.

وصفق عدد من المتظاهرين لدى وصوله وناشده مئات الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة تل أبيب تقديم المساعدة، قبل أن يجري اجتماعاً مغلقاً مع عائلات الرهائن.

وفي تسجيلات فيديو نشرت على الإنترنت، بدا ويتكوف لدى وصوله للقاء منتدى عائلات الرهائن، بينما كانت العائلات تهتف: أعدهم إلى ديارهم، ونحتاج إلى مساعدتك.

وقال ويتكوف: إن الولايات المتحدة ستعيد أحباءهم وتضمن محاسبة حركة حماس، مضيفاً: سنعيد أبناءكم ونحاسب حماس على أي عمل سيئ قاموا به.. وسنتخذ الإجراء الصحيح لسكان غزة.. نعلم من منهم على قيد الحياة، وسيتم إلقاء اللائمة على طرف إذا لم يخرجوا أحياء.. إن الولايات المتحدة تؤيد هذا البيان.

وزاد المبعوث الأمريكي، الآمال في انتهاء الحرب قريباً، قائلاً: لدينا خطة لإنهاء الحرب واستعادة الجميع.

ورداً على تصريحات ويتكوف، نفت حركة حماس استعدادها للتخلي عن سلاحها، مشيرة إلى أن سلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائماً، مشيرة إلى أنه لا يمكن التخلي عن السلاح إلا باستعادة الحقوق الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

بلا هوادة

في الأثناء، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من أن المعركة ستستمر بلا هوادة، ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، متحدثاً أثناء تفقد قواته في القطاع.

وقال زامير في بيان عسكري: بتقديري إننا سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا.. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة.

وجاء في البيان أن زامير قام بزيارة ميدانية وبتقييم للوضع في القطاع برفقة عدد من كبار ضباط الجيش.

وأضاف: الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا.. الانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات.

وأشار رئيس الأركان، إلى أن ما أسماها الحملة الحالية من الاتهامات الزائفة بشأن مجاعة مفتعلة هي محاولة متعمدة ومخطط لها وكاذبة لاتهام جيش أخلاقي بارتكاب جرائم حرب، لافتاً إلى أن حركة حماس هي المسؤولة عن قتل سكان قطاع غزة ومعاناتهم.