وفاة 6 رضع بغزة متجمدين من البرد

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس، وفاة ستة أطفالٍ حديثي الولادة في قطاع غزة، نتيجةَ البردِ القارسِ وانعدامِ وسائلِ التدفئة، ووجودِ عددٍ من الأطفالِ في المستشفياتِ بحالةٍ حرجة.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن سعيد صلاح، مدير مستشفى أصدقاء المريض الخيري بغزة، قوله في بيان: إن المستشفى استقبل ثمانية أطفال حديثي الولادة يعانون انخفاضاً حاداً في حرارة الجسم نتيجة التعرض للبرد الشديد، مشيراً إلى أن «ثلاثة منهم فارقوا الحياة بعد ساعات من وصولهم، في حين خرج اثنان في حالة مستقرة، وبقيت ثلاث حالات تحت العناية المركزة في وضع حرج»، وذلك قبل الإعلان أن ستة أطفال توفوا.

وأضاف: إن الأطفال وصلوا إلى المستشفى في حالة «تجمد»، فبدت أجسادهم باردة جداً وأظهرت أعراضاً خطرة ناتجة عن انخفاض الدورة الدموية، ما أدى إلى فشل في وظائف القلب والتنفس والكلى والدماغ. وأشار صلاح إلى أن الأطفال كانوا يعيشون في خيام مؤقتة تفتقر إلى وسائل التدفئة، محذراً من احتمال ارتفاع عدد الوفيات بين الرضع مع استمرار موجة البرد القارس.

كما دعا المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى «تحرك عاجل لتوفير مأوى ووسائل تدفئة للعائلات النازحة، وخاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة».

ويشهد قطاع غزة منذ أيام عاصفة شتوية قوية مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح عاتية، ما تسبب في اقتلاع مئات الخيام وغرق أجزاء واسعة من المخيمات بفعل الأمطار الغزيرة، في وقت تعاني العائلات النازحة نقصاً حاداً في الوقود ووسائل التدفئة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حذرت أخيراً من تفاقم معاناة الأطفال حديثي الولادة في غزة، مشيرة إلى أن نحو 7700 رضيع يفتقرون إلى الرعاية الطبية اللازمة وسط تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الإمدادات الأساسية.