169 شخصاً بينهم 93 طفلاً ضحايا المجاعة في غزة

قالت مصادر طبية فلسطينية إن مستشفيات قطاع غزة سجلت اليوم 7 وفيات جديدة نتيجة سوء التغذية والمجاعة بينهم طفل واحد ليرتفع إجمالي عدد ضحايا المجاعة إلى 169 بينهم 93 طفلا .

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق وأن واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حاد .

وقالت المصادر الطبية الفلسطينية نفسها اليوم إن حصيلة من ارتقوا في القطاع بلغ 60,430 ألفا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023 بينما ارتفعت الإصابات إلى 148,722 في حين لا تزال أعداد كبيرة من الضحايا تحت الأنقاض .