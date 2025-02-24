وسط تحديات كبيرة.. بدء عام دراسي جديد في غزة

انطلق، أمس، العام الدراسي الجديد (2024 ــ 2025) بقطاع غزة، وسط تحديات كبيرة، ونقص في الموارد والإمكانات. وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إنها تدرك الصعوبات التي تواجه الطلبة والمعلمين، وتؤكد التزامها بضمان حق التعليم لجميع الطلاب، سواء من خلال المدارس التي لا تزال قائمة أو تلك التي تم ترميمها وتجهيزها، أو عبر المدارس والنقاط التعليمية البديلة التي أنشئت في العديد من المناطق، وتعمل على استمرار توفير خيار التعليم عن بُعد للطلبة الذين تعذّر عليهم الحضور. وناشدت الوزارة العائلات الفلسطينية التي نزحت للمدارس تمكينها من كافة الغرف الصفية ليتم استغلالها لخدمة جموع الطلبة.

وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تقديم التعليم عن بُعد للطلبة غير القادرين على الحضور إلى المدارس، في محاولة لضمان استمرار مسيرتهم التعليمية رغم الأوضاع الصعبة.