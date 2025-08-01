ويتكوف يزور مركزاً لتوزيع الأغذية في غزة.. استعراض أم دعم للحل؟





بدأ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، زيارته إلى قطاع غزة، برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن ويتكوف وهاكابي وصلا إلى رفح، حيث يزور ويتكوف مركزاً لتوزيع المساعدات الإنسانية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت أنه فور زيارته، سوف يقدم ستيف ويتكوف تقريراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما شاهده، وأن هذا التقرير سيكون الأساس لصياغة استراتيجية جديدة لتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة.

واعتبرت حركة "حماس" ، الخميس، زيارة المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لقطاع غزة "استعراضاً دعائياً" بهدف احتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في تجويع فلسطينيي القطاع.

وقالت حماس، في بيان، إن "زيارة ويتكوف، إلى غزة استعراض دعائي لاحتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في تجويع أهلنا في القطاع".

وأضافت أن ويتكوف "لا يرى في غزة إلا ما يريد له الاحتلال أن يراه، وينظر إلى المأساة المستمرة بعيون إسرائيلية مضللة".

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب وصول ويتكوف إلى إسرائيل أمس الخميس واجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل توقف مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد صرحت في إفادة صحفية أمس الخميس، إنه من المتوقع أن يوافق الرئيس ترامب على خطة جديدة للمساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم الجمعة، بعد أن يزور ويتكوف القطاع ويطلعه على الوضع.

من جهة أخرى أكدت مصادر فلسطينية أن القتلى الذين يسقطون بالنيران أو القصف الإسرائيلي باتوا يوميا بالعشرات، وقد أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 38 فلسطينيا الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة قتلى العملية العسكرية الإسرائيلية إلى 60249 شخصا.

وأوردت الوزارة أيضا أن 9081 شخصا قتلوا منذ استأنفت اسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع في 18 مارس الفائت، فيما ارتفع عدد القتلى من منتظري المساعدات إلى 1330.

والخميس قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بعيد لقائه مسؤولين إسرائيليين في القدس إن "الكارثة الإنسانية" في غزة "تفوق الخيال".

وشدّد على أنّ إسرائيل "ملزمة أن ترسل على نحو سريع وآمن مساعدات إنسانية وطبية كافية لتجنب وفيات جماعية في إطار مجاعة".

وقبيل توجّهه إلى إسرائيل، حذّر الوزير الألماني إسرائيل ، وقال إنها "تجد نفسها بشكل متزايد ضمن الأقلية"، وقال إنّ "عددا متزايدا من الدول الأوروبية بات مستعدا للاعتراف بدولة فلسطينية من دون مفاوضات مسبقة".