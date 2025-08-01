عشرات القتلى والجرحى في تصعيد إسرائيلي جديد على قطاع غزة

واصلت طائرات الجيش الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 138 لعودة الحرب على القطاع مخلفة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، بحسب وكالة سما الفلسطينية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن أكثر من 51 شخصا قتلوا منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع بينهم 23 من منتظري المساعدات.

وسقط أربعة قتلى وأصيب عدد من الأشخاص بقصف مسيرة إسرائيلية لسيارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقتل 13 شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية قرب مركز المساعدات الأمريكية قرب محور نتساريم.

وقتل أربعة مواطنين جراء قصف الجيش الإسرائيلي خيمة نازحين خلف محطة طبريا بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسقط قتيلان و أصيب 73 في محيط محور "موراج" جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة .

وقتل 15 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية بقصف خيام النازحين وقرب مراكز المساعدات.

وشن طيران الجيش الإسرائيلي أربع غارات فجر اليوم على عدة مناطق بمدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الهجمات الإسرائيلية على القطاع ردا على هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر عام 2023 إلى 60 ألفا و 249 قتيلا و147ألفا و 89 مصابا.