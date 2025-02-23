البرلمان العربي يعتمد وثيقة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفعها للقمة العربية بمصر

أعلن معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن اعتماد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض مخططات التهجير والضم، ورفعها للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التي انطلقت اليوم في مقر الجامعة العربية، بحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ومعالي إبراهيم بوغالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وبمشاركة واسعة من البرلمانيين العرب.

كما أعلن معالي اليماحي عن اعتماد المؤتمر لخطة تحرك برلمانية عربية موحدة تتضمن نحو 15 خطوة، تم التوافق عليها لتنفيذها من قبل البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات العربية خلال الفترة القادمة، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.