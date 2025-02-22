الإفراج عن محتجزيْن إسرائيليين مع بدء سابع عملية تبادل بين "حماس" وإسرائيل

أفرجت حركة حماس السبت عن محتجزين إسرائيليين اثنين في رفح بجنوب قطاع غزة على أن تفرج لاحقا عن أربعة آخرين في سابع عملية تبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين، بينما أكدت عائلة بيباس أن الرفات الجديدة التي سلّمتها الحركة الجمعة هي رفات الرهينة شيري.

وكما في عمليات التسليم السابقة، أحضر مقاتلو الحركة الرهينتين تل شوهام وأفيرا منغستو الى منصة، قبل تسليمهما الى الصليب الأحمر.

وفي وقت لاحق، أفاد بيان عسكري أن قوة مشتركة من الجيش وجهاز الأمن (الشاباك) تسلّمت من الصليب الأحمر "المختطفين الإسرائيليين المحررين"، مضيفا في وقت لاحق أنهما "عبرا الحدود الى الأراضي الإسرائيلية".

وشارك مئات من مقاتلي حماس الملثمين بزيهم العسكري وعتادهم الكامل الذي تضمن بنادق رشاشة وقذائف صاروخية، في عملية التسليم، إلى جانب مئات الفلسطينيين الذين أحاطوا بموقع التسليم من مختلف الجهات، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في المكان.

وأرغم تل شوهام على تلاوة كلمة عبر المذياع، فيما وقف بجانبه أفيرا منغستو الذي احتجز حوالي عشر سنوات في قطاع غزة، خافضا رأسه.

وتندد إسرائيل والأمم المتحدة والصليب الأحمر بترتيبات حماس عند كل عملية إطلاق سراح رهائن.

ورحبت عائلة منغستو بالإفراج عنه بعد عقد من "معاناة لا توصف".

ومن المقرر وفق مصدر في الحركة أن تسلم حماس الرهائن الأربعة الآخرين في مخيم النصيرات بوسط القطاع.

وبحسب منتدى عائلات الرهائن، فهم إيليا كوهين وأومير شيم توف وأومير وينكرت الذين اختطفوا خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى هشام السيد المحتجز مثل منغستو منذ نحو عشر سنوات.

وفي تل أبيب تجمع أقرباء الرهائن وداعميهم في "ساحة الرهائن" لمتابعة عملية الإفراج في بث مباشر على شاشات كبيرة.

وبدأت عملية تسليم الرهائن بعد إعلان عائلة بيباس في بيان "عقب تحديد الهوية في معهد الطب الشرعي، تلقينا هذا الصباح النبأ الذي كنا نخشاه. شيري قُتِلت أثناء الأسر وعادت الآن الى طفليها، زوجها، أختها، وكل عائلتها".

وكانت حركة حماس سلّمت الخميس أربع جثث في إطار اتفاق الهدنة مع الدولة العبرية، قائلة إنها تعود لشيري وأرييل وكفير، والمسنّ عوديد ليفشيتز.

لكن السلطات الإسرائيلية أعلنت لاحقا أن شيري بيباس لم تكن من بين الجثث التي سُلمت الخميس، وأن الجثة الرابعة هي لامرأة من غزة.

وأكّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة أنها سلّمت إسرائيل رفات جديدة تسلّمتها من حركة حماس.

وكان كيبوتس نير عوز الذي خطفت منه شيري بيباس، أكد السبت مقتلها.

وسبق لحماس أن أعلنت في نوفمبر 2023 مقتل شيري وطفليها جراء ضربة جوية إسرائيلية. أما الزوج، فأعيد حيا خلال عملية تبادل سابقة في الأول من فبراير.

وتوجهت الحركة في بيان السبت بعد الإفراج عن أول رهينتين بالقول "إما أن يستقبلوا أسراهم في توابيت كما جرى يوم الخميس، بسبب عنجهية نتنياهو، أو أن يحتضنوا أسراهم أحياء التزاما بشروط المقاومة".

وحذّرت "من محاولات الاحتلال التنصّل من الاتفاق"، مضيفة "الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو عبر التفاوض والالتزام الصادق ببنود الاتفاق".