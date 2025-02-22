سابع تبادل بين "حماس" وإسرائيل وتأكيد مقتل شيري بيباس

من المقرر أن تنفذ حركة حماس وإسرائيل عملية تبادل سابعة السبت بين محتجزين إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين، على الرغم من التوتر الذي ساد بعد أن سلمت الحركة جثتي طفلين من عائلة بيباس من دون والدتهما.

وأكد كيبوتس نير عوز الذي اختُطِفَت منه الرهينة الإسرائيلية شيري بيباس خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، مقتلها اليوم السبت، بعد أن تسلمت إسرائيل جثة إضافية من حركة حماس.

وجاء في بيان صادر عن الكيبوتس "يعلن كيبوتس نير عوز ببالغ الحزن والأسى مقتل شيري بيباس (...) التي اختُطِفَت من منزلها في 7 أكتوبر (2023) وقُتِلت في الأسر في غزة".

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة حماس بارتكاب "عمليات قتل مروعة"، فيما اتهمها الجيش الإسرائيلي بقتل الطفلين "بأيدٍ عارية" أثناء أسرهما في قطاع غزة.

وأكدت حماس أنها ستفرج عن ستة رهائن إسرائيليين كما هو مقرر السبت، وهم آخر الأسرى الأحياء المقرر تسليمهم لإسرائيل بحلول الأول من مارس بنهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة التي حولت قطاع غزة إلى ركام واندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد. وأضاف أنه من المقرر إبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية.

وقال نادي عائلات الرهائن إن الصليب الأحمر سيتسلم إيليا كوهين وتل شوهام وأومر شيم توف وأومير وينكرت الذين اختطفوا خلال هجوم حماس، بالإضافة إلى هشام السيد وأفيرا منغستو، وكلاهما محتجز منذ نحو عشر سنوات.

منذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 22 رهينة بينهم ثلاثة قتلى مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.

وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى التي تنتهي في الأول من مارس على أن تطلق حماس سراح 33 رهينة، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.