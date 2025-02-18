مصر: انتهاء جولة مباحثات القاهرة بنجاح والإفراج عن الأسرى السبت

أفاد مصدر مصري مطلع بانتهاء جولة المباحثات التي جمعت الوفود المصرية والقطرية والإسرائيلية والأمريكية في القاهرة بنجاح، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار في المنطقة واستكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الجهود المشتركة التي قادتها كل من مصر وقطر أثمرت عن التوصل إلى تفاهمات تضمن الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين يوم السبت المقبل، مما يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع الإنسانية وتحقيق تقدم في ملف تبادل الأسرى.

وأوضح المصدر أن المباحثات ركزت على تذليل العقبات أمام تنفيذ بنود الاتفاق، مشيدا بالدور الفاعل الذي لعبته القاهرة والدوحة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

ويأتي هذا التطور في إطار مساعي الدول الإقليمية والدولية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة، وسط آمال بأن تساهم هذه الخطوة في تعزيز وقف إطلاق النار واستكمال باقي مراحل الاتفاق وخلق مناخ ملائم لاستئناف الحوار السياسي.