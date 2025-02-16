وزير خارجية مصر يؤكد ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم الأحد على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطينى - الاسرائيلى لإخراج الصراع من دورات العنف المتكررة ، مشددا على أهمية إقامة دولة مستقلة بوحدة الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك استنادا لحل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عبد العاطي اليوم وفدا من مجلس النواب الأمريكي بقيادة النائب داريل عيسي (كاليفورنيا) نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية، وضم كلا من النواب "شيلا ماكورميك" (فلوريدا)، و"تشاك ادواردز" (نورث كارولينا)، و"جيم وكوستا" (كاليفورنيا)، و"جيمس بايرد" (إنديانا) ، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف .

وصرح المتحدث ، في بيان صحفي ، بان اللقاء يأتي فى إطار الحوار الممتد بين مصر والكونجرس لدعم العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن التطورات فى الشرق الأوسط.

وأضاف أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود ودعم التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، حيث اشاد الوزير عبد العاطى بالتفاعل النشط بين مصر والكونجرس.

وأثنى على الدور الذى لعبته الإدارة الأمريكية الحالية فى التوصل لاتفاق وقف النار فى غزة، مشيرا إلى التطلع أن تواصل الولايات المتحدة دورها الرئيسى فى تنفيذ مراحل الاتفاق وضمان تنفيذ كافة بنوده من كل الأطراف.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث قدم وزير الخارجية شرحا تفصيليا لمحددات الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، مبرزا الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والاسري بمراحله الثلاث بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مؤكدا على ضرورة مواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة بالنظر للأوضاع المتردية فى القطاع.

واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لبلورة تصور متكامل لتحقيق التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة فى إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، منوها فى هذا السياق أن التصور يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولى.

كما شهد اللقاء تبادل التقديرات بشأن المستجدات فى الإقليم، حيث دار نقاش حول التطورات فى لبنان وشدد الوزير عيد العاطى فى هذا السياق على الأهمية البالغة لانسحاب اسرائيل الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان.