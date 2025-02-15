سكان غزة ينتشلون 25 جثماناً من أسفل أنقاض المباني المدمرة

يواصل الفلسطينييون انتشال الجثث من أسفل أنقاض المباني التي دمرت في غزة التي مزقتها الحرب، بعد أسابيع من انطلاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأنه تم انتشال 25 جثمانا إضافية في الـ 48 ساعة الماضية.

ويرفع هذا عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية منذ نشوب الحرب إلى 48264، بحسب الوزارة.

وأضافت الوزارة أن آلاف الأشخاص ما زالوا مفقودين، ويفترض أنهم مدفونون أسفل الأنقاض.

وذكرت الوزارة أن 12 شخصا أصيبوا بنيران إسرائيلية على مدار اليومين الماضيين، بما يرفع إجمالي المصابين إلى 111 ألفا 688 مصابا.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه فتح النار على مشتبه بهم اقتربوا من مواقعهم، ولم يستجيبوا للطلقات التحذيرية.