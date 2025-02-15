الإفراج عن 3 رهائن إسرائيليين من قطاع غزة

أفرجت حركتا حماس والجهاد السبت عن ثلاثة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، بموجب سادس عملية تبادل في إطار اتفاق الهدنة، وأعلن الجيش الإسرائيلي وصولهم الى إسرائيل.

والرهائن الثلاثة هم الإسرائيلي الروسي ساشا تروبانوف والإسرائيلي الأمريكي ساغي ديكل حن والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن الذين تمّ تسليمهم في مدينة خان يونس في جنوب القطاع، وأُصعدوا الى منصة وسط عشرات المسلحين الذين احاطوا بهم وأمام حشد من الأشخاص الذين كانوا يهتفون ويصفقون. ثم تسلمّتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وغادرت سيارات الصليب الأحمر ناقلة الرهائن خان يونس حيث جرت عملية التسليم بالقرب من منزل قائد حركة حماس السابق يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال مواجهة في جنوب القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن الإسرائيليين الثلاثة "عبروا الحدود مع أراضي إسرائيل" ويتجهون الى المكان الذي سيلتقون فيه أفرادا من عائلاتهم.

وكان كل من الرجال الثلاثة تحدّثوا عبر مذياع من على المنصة بالعبرية وشدّدوا على ضرورة الإفراج عن الرهائن الباقين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار القائم حاليا.

وكانوا يحملون أكياس هدايا قدمّها لهم خاطفوهم وشهادة ورقية "بانتهاء أسرهم".

وأوضح مصدران في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد، لفرانس برس، أن "مئتي عنصر من القسام وسرايا القدس" شاركوا في عملية التسليم اليوم.

وتجمّع في المكان مئات الفلسطينيين لحضور عملية التسليم التي تمت وسط عدد من المنازل الفلسطينية المدمرة.