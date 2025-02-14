غزة.. الإعلان عن أسماء 3 أسرى سيُفرج عنهم غداً

أعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد" أنهما ستفرجان غدا السبت عن الأسرى يائير هورن والأمريكي الإسرائيلي ساجي ديكل حن والروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف، وفقا لما هو منصوص عليه في شروط اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء الإعلان في أعقاب جهود مكثفة من الوسطاء المصريين والقطريين من أجل الدفع بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قبلت القائمة، وذلك قبل تصحيحه لاحقا ليشير إلى أن إسرائيل تسلمت القائمة ووصف التعليق السابق بأنه "محض وصف للواقع" ولا يعكس أي موقف إسرائيلي تجاه الأمر.

وقالت "حماس" إنه من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 369 معتقلا ومحتجزا ضمن صفقة التبادل.