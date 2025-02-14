اتفاق ينزع الفتيل ويضمن استمرار «هدنة غزة»

نجح الوسطاء في إنقاذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر انتزاع التزام الأطراف بمواصلة تنفيذ الاتفاق، وفيما توعدت إسرائيل باستئناف الحرب حال عدم إطلاق «حماس» سراح 3 رهائن غداً، اصطفت عشرات الشاحنات على الجانب المصري من معبر رفح استعداداً لدخول القطاع.

وقال مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة، إن الاتصالات التي أجراها الوسطاء بشأن غزة نجحت في ضمان التزام الأطراف بمواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع.

كما أفادت قناة إكسترا نيوز الإخبارية، بأن مصر وقطر نجحتا في تذليل العقبات أمام استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت القناة عن مسؤول قوله: نجحت الجهود المصرية القطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار والتزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة.

وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه تم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إدخال المزيد من الخيام والبيوت المتنقلة للنازحين الفلسطينيين إلى القطاع، فضلاً عن المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض، مقابل مضي «حماس» في تنفيذ الاتفاق وإطلاق سراح 3 أسرى غداً.

في السياق، أكدت «حماس» استمرارها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفق ما تم التوقيع عليه، بما في ذلك تبادل الأسرى حسب الجدول الزمني المحدد. وقالت «حماس» إنها أجرت مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق الاتفاق وتبادل الأسرى خاصة بعد خروق إسرائيل.

إطلاق رهائن

على صعيد متصل، أكد الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، أمس، أن على «حماس» إطلاق سراح 3 رهائن أحياء غداً السبت بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإلا فستستأنف إسرائيل الحرب.

وشدد مينسر على أن تفاهمات وقف إطلاق النار توضح أنه يجب على «حماس» إطلاق سراح الرهائن الثلاثة أحياء. وأضاف أنه إن لم يتم إطلاق سراح هؤلاء الثلاثة، ولم تعد لنا حماس رهائننا بحلول ظهر السبت، فإن اتفاق وقف إطلاق النار سينتهي.

اصطفاف شاحنات

في الأثناء، اصطفت عشرات الشاحنات والمعدات الثقيلة من بينها جرافات، أمس، على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة المدمر، حسبما ذكر تلفزيون مصري رسمي.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية، إن شاحنات محملة بمنازل متنقلة اصطفت عند المعبر استعداداً لدخول القطاع الفلسطيني. وأكد مصور في وكالة الصحافة الفرنسية أيضا رؤية المركبات، ومن بينها شاحنات تحمل منازل متنقلة، تنتظر على الحدود.

بدوره، قال الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عومر دوستر، إنه لن يُسمح للمعدات الثقيلة بدخول قطاع غزة عبر معبر رفح مع مصر. وأوضح عومر دوستر عبر منصة إكس:

لا دخول للكرفانات (المنازل المتنقلة) أو معدات ثقيلة إلى قطاع غزة ولا تنسيق بهذا الخصوص، مضيفاً أنه بموجب الاتفاق، لن يُسمح بإدخال أي بضائع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.