إسرائيل تعلن «هدناً» في غزة وتخرقها بقصف وغارات

وفي موازاة ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين خلال اشتباكات، وانفجار عبوة ناسفة في خان يونس، جنوب القطاع.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أقر وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية في 3 مناطق محددة بغزة، إضافة إلى ممرات آمنة للمساعدات الدولية.
من جانبها، قالت الأمم المتحدة إنها ستحاول الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يتضورون جوعاً في غزة، بعد إعلان إسرائيل أنها ستوفر ممرات آمنة لدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر، في حين قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على «X»: «إن تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي الآن».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن الدول الأوروبية ستؤكد، خلال مؤتمر حل الدولتين الذي سيُعقد اليوم في نيويورك بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال معرباً عن تفاؤله: «نصف الدول الأوروبية قامت بذلك بالفعل، والدول الباقية تفكر في الأمر».