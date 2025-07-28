إسرائيل تعلن «هدناً» في غزة وتخرقها بقصف وغارات

اخترقت إسرائيل، أمس، «هدناً» مؤقتة أقرتها في 3 مواقع في غزة، بعد ضغوط دولية لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث شهدت غزة موجة عنف أودت بحياة 27 فلسطينياً، في قصف وإطلاق نار نفذته القوات الإسرائيلية في مختلف المناطق، إضافة إلى غارات على دير البلح وخان يونس.

وفي موازاة ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين خلال اشتباكات، وانفجار عبوة ناسفة في خان يونس، جنوب القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أقر وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية في 3 مناطق محددة بغزة، إضافة إلى ممرات آمنة للمساعدات الدولية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن وقف العمليات سيكون يومياً في المواصي ودير البلح ومدينة غزة، من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، حتى إشعار آخر.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة إنها ستحاول الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يتضورون جوعاً في غزة، بعد إعلان إسرائيل أنها ستوفر ممرات آمنة لدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر، في حين قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على «X»: «إن تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي الآن».

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن الدول الأوروبية ستؤكد، خلال مؤتمر حل الدولتين الذي سيُعقد اليوم في نيويورك بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال معرباً عن تفاؤله: «نصف الدول الأوروبية قامت بذلك بالفعل، والدول الباقية تفكر في الأمر».

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