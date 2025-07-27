طائرات إماراتية وأردنية تُسقط 25 طناً من المساعدات الإنسانية فوق غزة

ألقت 3 طائرات إماراتية وأردنية 25 طنا من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة، في إطار المساعي الإغاثية لأهل غزة.

وقال الجيش الأردني في بيان اليوم الأحد إن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي وطائرة إماراتية قد نفذت 3 إنزالات تحمل المساعدات الإنسانية والغذائية على أهل غزة.

وجاء في بيان للجيش الأردني: "نفّذت القوات المسلحة الأردنية الأحد ثلاثة إنزالات جوية على قطاع غزة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية، أحدها مع دولة الإمارات العربية الشقيقة".

وأشار البيان إلى استخدام طائرات من طراز سي-130، واحدة إماراتية واثنتين أردنيتين، "محملة بـ25 طنا من المساعدات الغذائية والاحتياجات الإنسانية" في عمليات الإنزال.

وبحسب البيان، "شملت هذه الإنزالات عددا من المواقع بالقطاع".

وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة أن عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية من الجو ستستأنف في قطاع غزة. وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الإمارات والأردن سيتوليان قيادة هذه العمليات.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي ليلا عملية إنزال، بعدما حذرت منظمات دولية ودول غربية من خطر المجاعة في غزة.