الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بانفجار مدرعة في غزة





قُتل جنديان إسرائيليان في اشتباكات في جنوب قطاع غزة بحسب ما أعلن الجيش الأحد، غداة إعلانه وفاة جندي آخر متأثراً بجروح أُصيب بها الأسبوع الماضي.

وكان الجنديان القتيلان (20 و22 عامًا)، يخدمان في الكتيبة 51 التابعة للواء جولاني للمشاة. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنهما قُتلا عندما انفجرت مركبتهما المدرعة في مدينة خان يونس (جنوب).

وأفاد مراسلون عسكريون من عدة وسائل إعلام إسرائيلية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع فجّرها مسلح خرج من نفق.

ولا تزال التحقيقات جارية في الحادث، وفق بيان الجيش.

وفي حادث منفصل يوم الأحد، قال الجيش إن ضابطًا وجنديًا في الاحتياط أُصيبا بجروح خطيرة خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل 462 جنديا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 نوفمبر 2023.

وردّت إسرائيل بشن حرب مدمّرة قتل فيها 59821 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.