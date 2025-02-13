تهجير إسرائيلي ممنهج للفلسطينيين في شمال الضفة

وكالات

يتعرض شمال الضفة الغربية لعمليات تهجير ممنهجة، عبر استمرار القصف وحرق المنازل وتدمير البنى التحتية، وإصدار أوامر الإخلاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مسجد حارة العيادة في مخيم نور شمس، وطالب عبر مكبرات الصوت الأهالي بمغادرة المخيم.

وانتشرت القوات الإسرائيلية بآلياتها ودوريات المشاة على مداخل المخيم وحاراته، وسط إطلاقها الرصاص الحي والقنابل الصوتية في المخيم الذي يشهد منذ اليوم الأول من الاجتياح موجة من النزوح الجماعي قسراً تحت وطأة إطلاق النار بشكل عشوائي.

ووصف نازحون حالة المخيم بأنها «صعبة ومزرية جداً، فهناك منازل ومحال مهدمة وشوارع مجرفة»، وأشاروا إلى أن الجنود يداهمون المنازل بطريقة همجية ويكسرون محتوياتها، ويعتدون بالضرب على الشبان، ويطردون كبار السن من دون السماح لهم باصطحاب احتياجاتهم الأساسية خاصة الملابس، ويستولون على أجهزة الهاتف النقال الخاصة بهم.

وأشار المكتب الإعلامي للجنة خدمات مخيم نور شمس إلى أن «أعداد النازحين تجاوزت الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى».

وقالت الوكالة إن اجتياح مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، يتواصل لليوم الـ17 على التوالي، وسط تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات، واعتقالات، ونزوح قسري طال الآلاف من سكان المخيمين.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أفادت الاثنين بأن «العمليات الإسرائيلية في الضفة تسببت في تهجير قسري لـ40 ألف لاجئ من مخيمات جنين وطولكرم، ونور شمس، والفارعة».

إحراق المنازل

وفي مخيم جنين، أشعلت قوات إسرائيلية النار في عدد من المنازل، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة بين السكان.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الفلسطينيين العائدين لتفقّد منازلهم.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة ثلاثة فلسطينيين خلال الهجمات المتواصلة على المخيم.

ووضعت القوات الإسرائيلية لافتات بأسماء عبرية على شوارع استحدثتها بالقوة، عقب تدمير عدد كبير من المنازل في مخيم جنين والمناطق المجاورة.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة طوباس، في حين تسللت وحدات خاصة إلى بلدة عقابا القريبة وحاصرت أحد المنازل.

وحذّرت وكالة (الأونروا) من عمليات التهجير القسري في شمال الضفة، مؤكدة أن نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني هجّروا منذ منتصف 2023، فيما أصبح مخيم جنين شبه خالٍ من سكانه.

وكشفت وزارة الاقتصاد الفلسطينية عن أن الجيش الإسرائيلي دمر 48 منشأة اقتصادية من أصل 126 في الضفة خلال يناير الماضي.