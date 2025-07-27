ارتفاع ضحايا التجويع في غزة إلى 128 شخصاً

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأحد وفاة طفلة بسبب التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة ما يرفع عدد الوفيات بين الأطفال إلى 86.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن مصادر في مستشفى العودة بالنصيرات قولها إن "الطفلة نور أبو سلعة "10 سنواتط استشهدت، بسبب التجويع وسوء التغذية في غزة".

وحسب المصادر ، "ارتفع عدد شهداء التجويع في قطاع غزة إلى 128".

وأشارت الوكالة إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو الماضيين نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جهة أخرى قُتل 38 مواطنًا فلسطينياً وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 11 مواطنًا "استشهدوا باستهداف قوات الاحتلال في منطقة السودانية شمال غربي القطاع".

وأشارت إلى "استشهاد خمسة مواطنين، معظمهم أطفال ونساء، جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج الوليد وتضرر فرن خبز أسفل البناية بحي الرمال غربي مدينة غزة".

وذكرت أن تسعة مواطنين "استشهدوا" وآخرين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس.

وأضافت أن "خمسة مواطنين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين جنوبي دير البلح ونتساريم وسط القطاع".

بدوره ، أشار مستشفى العودة بالنصيرات إلى "وصول ستة شهداء و50 إصابة، جراء استهداف الاحتلال المواطنين في نقطة المساعدات جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع".