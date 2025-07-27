إسرائيل تمنع وصول السفينة "حنظلة" إلى غزة

اقتحمت قوات إسرائيلية السفينة "حنظلة" التابعة لمجموعة "أسطول الحرية" والتي كانت تبحر إلى غزة السبت.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن جنوداً إسرائيليين أوقفوا سفينة متجهة إلى قطاع غزة تقل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.

وذكرت الوزارة في بيان نشر على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" : "أوقفت البحرية الإسرائيلية السفينة من دخول المنطقة البحرية لساحل غزة بشكل غير قانوني".

وأضافت:"السفينة في طريقها بأمان إلى شواطئ إسرائيل، جميع الركاب آمنون، المحاولات غير المصرح بها لخرق الحصار خطيرة وغير قانونية وتقوض الجهود الإنسانية الجارية"

ووفقا لـ "تحالف أسطول الحرية"، أبحرت سفينة "حنظلة" من إيطاليا "لخرق الحصار الإسرائيلي غير القانوني والإبادي على الفلسطينيين في غزة" وتم "اعتراضها بعنف من قبل الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية" على بعد حوالي 40 ميلا بحريا (74 كيلومترا) من قطاع غزة عند الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش.

وقال تحالف أسطول الحرية في بيان إنه "فقد كل الاتصال بسفينتنا"، التي قال إنها كانت تقل 21 مدنيا على متنها.

وتابع تحالف أسطول الحرية:"كان القارب غير المسلح يحمل إمدادات منقذة للحياة عندما صعدت عليه القوات الإسرائيلية، وتم اختطاف ركابه، ومصادرة حمولته". وأضاف "وقع الاعتراض في المياه الدولية خارج المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة، في انتهاك للقانون البحري الدولي"

وفي يونيو الماضي، حاولت سفينة أخرى تابعة لـ "أسطول الحرية"، تقل نشطاء من بينهم السويدية جريتا تونبرج، الوصول إلى قطاع غزة بمساعدات إغاثية. وقد تم اعتراض تلك السفينة أيضا من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية.

وفرضت إسرائيل حصارا بحريا على غزة في عام 2007 بعد وصول"حماس" إلى السلطة هناك، قائلة إنها تهدف إلى منع تسليم الأسلحة للجماعة.

وأودت الحرب في غزة بحياة أكثر من 59 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية التي تديرها حماس في غزة. وقد حذرت وكالات الإغاثة مرارا وتكرارا من أن السكان معرضون لخطر المجاعة وسط حصار إسرائيلي يمنع دخول المساعدات.