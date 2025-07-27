لمدة 10 ساعات يومياً.. الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق العمليات في 3 مناطق بقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية في ثلاث مناطق محددة بغزة، وذلك بعد وقت قصير من قوله إنه اتخذ عدة خطوات لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن وقف العمليات سيكون يومياً في المواصي ودير البلح ومدينة غزة، من الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) حتى إشعار آخر.

وأضاف أن المسارات الآمنة المُحددة ستُطبق بشكل دائم من الساعة السادسة صباحا حتى الحادية عشرة مساء.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ستنفذ "هدنا إنسانية" للسماح بتوزيع المساعدات في قطاع غزة اعتبارا من صباح الأحد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في وقت متأخر من يوم السبت إن الهدنة ستطبق في "المراكز المدنية والممرات الإنسانية" في غزة.

وعلى الرغم من الانتقادات الدولية الشديدة، لم تسمح إسرائيل بدخول سوى القليل جدا من المساعدات إلى القطاع الساحلي.

وتابعت الوزارة قائلة إنه بينما "واصلت إسرائيل تسهيل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة"، فإن الأمم المتحدة "فشلت حتى الآن في جمع وتوزيع الكمية الكبيرة من شاحنات المساعدات المخزنة في مناطق مخصصة داخل قطاع غزة".

وقالت الوزارة الإسرائيلية إن الأمم المتحدة ستقوم الآن "بجمع وتوزيع كميات كبيرة من المساعدات، دون أي تأخير أو أعذار إضافية".

وقد دأبت الأمم المتحدة على دحض الادعاء الإسرائيلي بأن المنظمة ترفض توزيع الطعام.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق يوم الخميس: "نحن لا نحاول منع كل هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم موظفونا، من الحصول على الطعام. إنهم يتعرضون للعوائق المختلفة، بما في ذلك تلك التي تضعها السلطات الإسرائيلية".

وأضاف حق أن عملية الموافقة متعددة المراحل من قبل الجيش الإسرائيلي كانت مرهقة للغاية، مع تأخيرات كبيرة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى حلول الليل قبل أن تتمكن البضائع المعاد تحميلها من الانطلاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه أسقط مساعدات إنسانية جواً في قطاع غزة الذي يواجه آلاف من سكانه خطر المجاعة.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم الأحد أن شاحنات المساعدات بدأت التحرك من مصر نحو قطاع غزة، وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية وتحذيرات من وكالات إغاثة من انتشار المجاعة في القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل ساعات عن إنشاء "ممرات إنسانية" من أجل تأمين قوافل الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات إلى سكان غزة وعن تطبيق "وقف لإطلاق النار للأغراض الإنسانية" في المناطق المكتظة بالسكان.

وقال الجيش على تليغرام "بناء على توجيهات القيادة السياسية، نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي مؤخرا عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية في إطار الجهود المستمرة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتسهيل ذلك". وأضاف أن عملية الإسقاط شملت سبعة طرود مساعدات تحتوي على دقيق وسكر وأطعمة معلبة.