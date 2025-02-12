القوات الإسرائيلية تهدم منزلاً وتعتقل عدداً من الفلسطينيين شمال الخليل

هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزلا فلسطينيا في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصادر أمنية ومحلية قولها إن "آليات الاحتلال هدمت منزلا عند مدخل المخيم تعود ملكيته لمواطن حيث يقطنه وأفراد أسرته الذين أصبحوا بلا مأوى، وتزيد مساحته على 150 مترا مربعا".

كما أفادت المصادر بأن "قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في المخيم واحتجزت عشرات المواطنين وحطمت محتويات منازلهم، واعتدت على أطفالهم وعائلاتهم بالضرب المبرح، واقتحمت عيادة وكسرت أبوابها ومحتوياتها وحولتها إلى مركز تحقيق ميداني.

كما اعتقلت أربعة فلسطينيين واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها إلى جهة غير معلومة، واعتدت عليهم بالضرب المبرح.