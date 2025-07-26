إيران.. مقتل 9 في هجوم على محكمة

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بمقتل تسعة أشخاص على الأقل في هجوم شنه مسلحون على محكمة في إقليم سستان وبلوشستان في إيران اليوم السبت، من بينهم ثلاثة من المهاجمين.

وذكرت التقارير أن 22 آخرين أصيبوا بجروح.

وقال رئيس السلطة القضائية في الإقليم لوكالة إيران‭ ‬للأنباء إن من بين القتلى طفل صغير وامرأة عمرها 60 عاما، بالإضافة إلى ثلاثة جنود وموظف بالمحكمة. ولم يحدد هوية القتيل السادس.

وأضاف أن المهاجمين ارتدوا سترات ناسفة وحملوا قنابل يدوية، ولم يتضح ما إذا كانوا قد فجروها.

وأعلنت ما يعرف بـ"جماعة جيش العدل" في بيان نُشر على حسابها على تطبيق تيليجرام مسؤوليتها عن الهجوم.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان قوله إن "الحادث وقع في الساعة 8:30 من صباح اليوم، حين حاولت مجموعة إرهابية تابعة لإسرائيل، متنكرين بزي عمال، الدخول إلى مبنى وزارة العدل في زاهدان، ولكن بفضل يقظة رجال الأمن الموجودين في مكان الحادث، اندلع اشتباك معهم".

وأضاف: "خلال المواجهة، قُتل أحد العناصر الإرهابية في مكان الحادث في اللحظات الأولى، ولكن بعد أن ألقى هذا الفرد قنبلة يدوية، أدت لمقتل عدد من المواطنين، بينهم أم وطفل يبلغ من العمر عاما واحدا".

وتابع: "بعد هذا الاشتباك، تم التعرف على اثنين آخرين من أفراد المجموعة الإرهابية اللذين كانا يحاولان الفرار من مكان الحادث في شارع قريب وتم قتلهما بفعل العمل الحاسم لقوات الشرطة".

وأشار الجنرال دليري إلى أنه "حتى الآن تم القضاء على هذه المجموعة بالكامل وتم قتل جميع عناصرها".

وبين أن "التحقيق جار في مختلف جوانب هذا الحادث، وسيتم تقديم معلومات إضافية".