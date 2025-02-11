حماس: تهديدات ترامب "تزيد من تعقيد الأمور"

قال القيادي في "حماس" سامي أبو زهري الثلاثاء إن التحذيرات التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحركة بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين "يزيد من تعقيد الأمور" المتعلقة بالهدنة في غزة.

وقال أبو زهري لوكالة فرانس برس "على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا يجب احترامه من الطرفين وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى".

وأضاف "إن لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور".

وأوقفت الهدنة إلى حدّ كبير قتالا استمر أكثر من 15 شهرا في قطاع غزة وتمّ على إثرها، على خمس دفعات، إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل مئات الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

لكن التوترات تصاعدت الشهر الماضي بعدما اقترح ترامب السيطرة على غزة وإبعاد سكانها الذين يزيد عددهم عن مليونين.

وكثف من ضغوطه الاثنين قائلا إنه سيدعو إلى "إلغاء" اتفاق وقف إطلاق النار إذا لم يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين بحلول ظهر السبت.

وقال إنّه سيترك "هذا الأمر لإسرائيل لكي تقرّر" بشأن ما ينبغي أن يحدّث للهدنة الهشّة السارية بينها وبين حماس.وأضاف "لكن في ما يخصّني، فإذا لم تتمّ إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 من ظهر السبت، أعتقد أنّه موعد معقول، فأنا أدعو لأن تُلغى (الهدنة) ولأن تُفتح أبواب الجحيم".

وأتى هذا الوعيد من جانب الرئيس الأميركي بعدما هدّدت حماس بتأجيل أيّ عمليات مبادلة رهائن إسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين "حتى إشعار آخر"، وذلك ردّا على "عدم التزام" إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.