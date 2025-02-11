هدنة غزة تترنح

مع بداية بحث المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة في قطاع غزة، يبدو أن هذا الاتفاق يترنح تحت وطأة اتهامات متبادلة بخرقه، وذلك تزامناً مع تصريحات متلاحقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخرها تأكيده أن خطته بشأن غزة تنطوي على تفريغها من الفلسطينيين وتحويلها إلى عقار «يتملّكه».

وقالت مصادر أمنية مصرية إن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأن الضمانات الأمريكية بوقف إطلاق النار لم تعد قائمة في ضوء خطة ترامب لتهجير سكان غزة، مشيرة إلى أن الوسطاء يخشون من انهيار الاتفاق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إعلان «حماس» إرجاء إطلاق دفعة جديدة من الأسرى في قطاع غزة يشكل «انتهاكاً كاملاً» لاتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الجيش تلقى أمراً «بالاستعداد لجميع السيناريوهات».

وكان المتحدث باسم «حماس» أبو عبيدة أعلن أن الحركة سوف تؤجل عملية الإفراج القادمة عن الأسرى بعد اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة.

وتحدث، في بيان صحافي، عن انتهاكات إسرائيلية لبنود الاتفاق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيراً إلى «تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف المناطق، إضافة إلى عدم إدخال المواد الإغاثية كما تم الاتفاق عليه»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف البيان أن تأجيل الإفراج عن الأسرى سيستمر «حتى إشعار آخر، ولحين التزام إسرائيل بالاتفاق وتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي».

عودة من الدوحة

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، إن وفداً إسرائيلياً عاد من قطر بعد أن وصل إليها لإجراء محادثات بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة.

ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن سبب العودة من المحادثات التي تهدف إلى الاتفاق على أساس المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار متعدد المراحل.

وقال مسؤول فلسطيني مقرب من المحادثات إن التقدم لا يذكر بسبب انعدام الثقة بين الجانبين اللذين يتبادلان الاتهامات بانتهاك شروط وقف إطلاق النار.

وأدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة إخراج الفلسطينيين من غزة، وترك القطاع الساحلي لتطويره كمشروع عقاري تحت سيطرة الولايات المتحدة، إلى تحول في التوقعات لمستقبل ما بعد الحرب.

تملّك غزة

في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته لـ«تملّكها»، واصفاً مقترحه في مقتطفات مقابلة نشرت أمس، بأنه «مشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل».

وقال ترامب لشبكة «فوكس نيوز»: «سأتملكها» مشيراً إلى أنه سيكون هناك ما يصل إلى ست مناطق مختلفة للفلسطينيين ليعيشوا فيها خارج غزة بموجب الخطة التي رفضتها دول عربية وجهات أخرى في المجتمع الدولي.

وأضاف: «سأملك أنا هذه (الأرض). فكروا فيها كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل. ستكون قطعة أرض رائعة. لن يتم إنفاق كثير من المال».

ولدى سؤاله عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة إلى القطاع، رد ترامب: «كلا، لن يعودوا، إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير». وأضاف: «بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم»، مشيراً إلى أن العيش في القطاع لن يكون ممكناً قبل سنوات.

وشكلت خطة ترامب أيضاً تهديداً لوقف إطلاق النار الهش المتواصل منذ ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحماس في غزة وفرص انتقاله إلى مرحلة ثانية دائمة أكثر، لكن ترامب كرر إصراره على أنه قادر على الضغط على كل من مصر والأردن لقبول المقترح، نظراً إلى أن البلدين يحصلان على مساعدات عسكرية أمريكية كبيرة.

وقال لـ«فوكس نيوز»: «أعتقد أن بإمكاني إبرام اتفاق مع الأردن. أعتقد أن بإمكاني إبرام اتفاق مع مصر. كما تعلمون، نعطيهم مليارات الدولارات سنوياً».